Gigi Finizio colpito da Conte: "Lo incontrai per strada, faceva foto con tutti"

Gigi Finizio, cantante, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il mio viaggio è stato fatto di tante fermate, per fortuna il pubblico apprezza molto questo viaggio. L’amore è la forza più grande, è quello che ci resta. Amami forte? Nasce come una ballade, poi è diventata la canzone per l’estate. C’è un ritmo latino per cercare di dare amore in un momento estivo un po’ più allegro. Napoli? Ho un rapporto viscerale con la nostra città. Napoli è stata un po’ la mia mamma. I miei fan sanno che ho cercato, tramite la musica, ad esprimere la parte bella della nostra cultura.

La squadra del Napoli? Sono un grandissimo tifoso. Faccio i miei complimenti al presidente perché ho capito negli anni tutto ciò che ha pensato di fare. Poi faccio i complimenti anche ad Antonio Conte che è un grande professionista. Lo incontrai per strada, abito vicino a lui. Lui è un po’ come me, è un uomo che non si risparmia se qualcuno gli chiede una foto o un autografo. Amo le persone che vivono per il pubblico e lui è così. L’ho visto passeggiare per strada, si fa le fotografie con tutti, col parcheggiatore ed il salumiere, per lui sono tutti uguali”.