Giletti sentenzia: "Non esiste l'Italia senza la Lombardia"

"Non esiste l'Italia senza la Lombardia". Così parla Massimo Giletti durante il programma di L7 'Non è l'Arena', soffermandosi sulle accuse rivolte alla regione lombarda in questa gestione dell'emergenza Coronavirus: "In quella regione viene prodotto quasi il 26% del Prodotto Interno Lordo nazionale, quindi non bisogna fare troppi attacchi ma capire come fare per ripartire".