Gilmour e lo studio dell'italiano: "E' una questione di rispetto dello spogliatoio"

Nell'intervistato di ieri (qui la versione integrale) ai canali ufficiali della nazionale scozzese, Billy Gilmour, ha parlato anche dell'importanza di parlare italiano al più presto:

"La lingua italiana? Sto lavorando duro, sto cercando di imparare la lingua e la cultura, spero di poter parlare meglio tra un paio di mesi. Ad oggi conosco giusto le basi, ma è una questione di rispetto interessarsi alla lingua e non parlare solo inglese nello spogliatoio. Quando non capisci la lingua, puoi giusto carpire alcune parole, alcuni segnali. Imparo parole come: uomo, solo, cambio, attacca lo spazio! Sto imparando".