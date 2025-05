Gilmour su Conte: "Ha standard altissimi! Gli allenamenti ti spingono al limite..."

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha tracciato un bilancio della sua prima stagione al Napoli ai microfoni ufficiali della Lega Serie A. Il centrocampista scozzese ha parlato dell’impatto con il calcio italiano, del lavoro con Antonio Conte e del suo adattamento alla vita partenopea.

Lo scozzese parla così di Antonio Conte:

“Mi ero allenato con lui solo un paio di volte da giovane. Ora ho l’opportunità di lavorarci ogni giorno e posso dire che i suoi standard sono altissimi. Gli allenamenti sono intensi, ti spinge al limite, ma sappiamo che è per il nostro bene”.

Infine, parole di grande affetto per l’ambiente:

“I tifosi del Napoli sono incredibili, pazzi nel senso buono. A volte ci aspettano in massa quando scendiamo dal pullman. Ti trasmettono un’energia speciale, ti fanno venire voglia di dare tutto in campo per loro”.

In squadra, Gilmour ha trovato anche volti familiari:

“Scott McTominay mi è di grande aiuto. Giocando insieme in nazionale abbiamo già un legame, è bello ritrovarlo anche qui. Parlo spesso anche con Lewis Ferguson, che in Italia si è ambientato da un paio d’anni. Con loro è tutto più semplice”.