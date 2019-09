Gimnasia, Maradona si presenta: "Finchè sarò qui, daremo la nostra vita!"

Diego Maradona, nuovo allenatore del Gimnasia la Plata, si è detto molto motivato dalla sua nuova sfida nella sua presentazione che ha visto uno stadio totalmente impazzito (clicca qui) per lui: "Voglio promettere qualcosa, finché sarò in panchina, questo gruppo sarà un esempio. Per tutto l'amore che mi danno, darò il massimo per vincere le partite e le vinceremo. Ci prepareremo per domenica e daremo la nostra vita".