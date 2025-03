Giordano: "Conte ha ragione, gli hanno tolto il migliore! Raspadori? Ora non può essere tolto"

“Il ballottaggio tra Raspadori e Neres lo risolverei scegliendo… Kvaratskhelia… E’ una battuta, ovviamente, solo per dire – ha detto il giornalista della Antonio Giordano Gazzetta dello Sport a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - che a questo Napoli è mancato il grande talento del georgiano, la cui cessione è stata una disdetta per le fortune azzurre. Non sono un ‘contiano’ a tutti i costi, ma oggettivamente Conte ha ragione! Gli hanno tolto il miglior calciatore della rosa, se non della serie A. Volendo giocare, e nulla di più, è lecito pensare che se Kvara fosse rimasto oggi il Napoli avrebbe qualche punto in più.

Domenica contro il Milan, in ogni caso, mi aspetto che giochi Raspadori che, come pulizia tecnica, è l’attaccante migliore tra gli italiani. E’ ambidestro ed è in forma, non può essere tolto dalla squadra. Neres è un’arma in più. In generale l’abito tattico più adatto alle caratteristiche degli azzurri resta il 4-3-3, anche se il Napoli ormai gioca con vari sistemi di gioco che mutano anche all’interno della stessa partita. Per quanto riguarda la corsa scudetto, per il Napoli sono determinanti le prossime due gare con Milan e Bologna: senza vittorie sarebbe poi molto difficile agguantare l’Inter”.