Giordano: "Il mercato ha inciso, ma il campionato non è finito. Champions può togliere qualcosa all'Inter"

vedi letture

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Antonio Giordano: "Il campionato non è finito perché le statistiche che mi piace leggere sono quelle delle sette vittorie consecutive. Non è finito perché sette giorni fa pensavamo che l'Atalanta avrebbe potuto rendere la partita difficile all'Inter, e invece l'Inter l'ha manipolata secondo un'autorevolezza che le va riconosciuta. Che sia la più forte l'abbiamo detto, che sia la favorita vale sempre, ma che sia finito il campionato non è possibile sottolinearlo ancora, anticiparlo, prevederlo. Perché il calendario qualcosa propone non è il caso di sbizzarrirsi col calendario, verremmo smentiti immediatamente, lo dimostra il Napoli di Venezia e anche il Napoli di Como. Ma continuo a pensare che l'effetto Champions possa togliere qualcosa all'Inter in termini atletici, fisici e soprattutto mentali. È chiaro che se hai tre punti di vantaggio con quella squadra a nove dalla fine ci devi mettere qualcosa di tuo per perderlo, però il Napoli ci ha messo qualcosa di suo per essere vivo fino alla 30esima quasi e continuerà a mettercelo perché il campionato si decida alla fine.

Non si può ignorare che il Napoli ha perso il suo miglior calciatore e successivamente anche Neres per infortunio. Il mercato di gennaio ha un grande impatto sulla stagione del Napoli. La società poteva fare meglio e forse potevano prendere un'altra direzione, soprattutto per quanto riguarda l'addio di Kvaratskhelia e l'acquisto di un centrocampista. Il Napoli ha regalato cinque punti contro squadre della parte destra della classifica, un dato preoccupante.

Ngonge poteva giocare a sinistra al posto di Neres? Secondo me non è un uomo al quale riesci a dare la maglia da titolare. Ma non gliela riesce a dare non per simpatia o antipatia, non per mancanza di fiducia, perché durante la settimana, ed è successo anche l’anno scorso, non ti dà mai delle risposte che possano convincerti a rischiare con lui. Stai giocando una partita troppo grossa per poterla affidare a Ngonge”.