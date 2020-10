Giordano: "Il Napoli può lottare per lo Scudetto, Osimehn ed Hakimi i colpi più importanti"

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Come valuti i colpi di questa sessione di mercato? "Lammers è forte davvero. Si vede dai movimenti che è un giocatore vero. Hakimi è un top player. Per il Napoli aver tenuto Koulibaly e aver inserito Bakayoko e Osimhen fa sì che possa lottare per lo Scudetto. Juve e Inter hanno ancora qualcosa in più, anche se i bianconeri dovevano fare qualcosa in più a sinistra, perché si vanno a dare troppe responsabilità a Frabotta".

Il miglior colpo? "A volte è anche tenere un calciatore che era destinato a partire. Ma altrimenti dico Hakimi e Osimhen".