Giordano: "Kvara? Non so come finirà per il rinnovo, ma ho una certezza"

Intervenuto a Radio Marte, la firma de La Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano, ha commentato la stagione attuale: “A Conte basterebbe già un Lukaku così incidente sui destini del Napoli, del resto l’attaccante sposta verso l’alto i valori di una squadra, nelle singole partite e nel lungo cammino di un campionato. Le prossime cinque gare e soprattutto gli scontri diretti forniranno al Napoli risposte ulteriori, però anche le altre squadre dovranno ricevere risposte da quel tipo di gare.

Caso Kvara? Per me è già protagonista, non è cambiato nulla se non che la prestazione del ragazzo contro il Como è stata leggermente sotto gli standard abituali. Non so come andrà a finire la vicenda contratto, e quindi qualche perplessità sino a quando non rinnoverà la avremo, ma il giorno in cui il georgiano andrà via da Napoli, se così fosse, sarà un brutto giorno per tutti noi. Non credo che ci sia una regia dietro a questi furti e rapine o che sia legato in qualche modo al Calcio Napoli ma sinceramente preferisco attendere le conclusioni delle indagini, perché di queste cose è giusto che se ne occupino gli inquirenti e non tocca a me esprimere tesi od opinioni”.