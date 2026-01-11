Giordano: "Mi aspetto una partenza secca dell’Inter. Sarà lui la zattera di salvezza per Conte"

L'ex attaccante azzurro Bruno Giordano ha parlato di Inter-Napoli di stasera in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: “Sarà una gara equilibrata, tra le due protagoniste di questi ultimi anni. Anche se l’ultima giornata fa pensare che l’Inter stia nettamente davanti, non mi immagino una sfida senza storia, anzi.

Mi aspetto una partenza secca dell’Inter, ma anche un Napoli che se la giochi pensando che sia sufficiente persino un pareggio, utile per la classifica ma anche per il morale. L’ultimo Zielinski ha dimostrato di nuovo tutte le sue qualità e da ex, poi, nascono motivazioni a volte insospettabili; ma sono pure convinto che Conte abbia in McTominay la sua zattera di salvezza, un giocatore straordinario”.