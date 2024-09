Giordano: "Potrebbe esserci una svolta tattica senza sacrificare gli esterni d'attacco"

vedi letture

La firma de La Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto a Radio Marte per commentare la stagione del Napoli: "Il Napoli di Conte può giocare con il centrocampo a tre? Può essere, può esserci la svolta con cinque centrocampisti, senza sacrificare un esterno d’attacco, ovvero portando, ad esempio, Politano sulla linea dei centrocampisti, ma siamo solo alle ipotesi, vedremo in campo. A me piacerebbe una linea mediana a tre, ma per fortuna decide Conte. Questo è il Napoli di Conte, innanzitutto, molto più del Napoli di Lukaku e di Kvara. Questo perché il tecnico ha una personalità troppo spiccata, portandosi anche un vissuto enorme.

Gli altri stanno dietro. Gli allenatori di grande personalità liberano dalle pressioni e dalle responsabilità i grandi calciatori, e questo è un bene”.