Giordano sponsorizza Cavani all'Inter: "E' una garanzia assoluta. Per il gioco di Conte è perfetto"

Bruno Giordano, storico ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, sponsorizzando il possibile affare Cavani per l'Inter: "Cosa serve alla squadra nerazzurra? Se vuoi una grande squadra, devi prendere grandi giocatori. Cavani è uno di questi. E poi serve una grande panchina. Quando puoi permetterti giocatori forti fuori, vuol dire che hai più possibilità di scelta. Si sta sottovalutando il valore di Cavani. Ha tolto il posto a Icardi al Psg, è una garanzia assoluta e per il gioco di Conte è perfetto".