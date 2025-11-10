Giordano: "Squadra corre poco e alcuni sono in sofferenza! Vedete Politano e Di Lorenzo..."

vedi letture

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Antonio Giordano per parlare del momento di difficoltà del Napoli: "C'è un problema su cui si sorvola: questa è una squadra che corre poco, forse male, e ha una serie di giocatori che sono in umanissima sofferenza. Bisogna fare i nomi? Basta guardare le partite.

Se uno dice che Politano sta soffrendo non significa che è una canaglia, ma che è in umana sofferenza. Se uno dice che Di Lorenzo sta soffrendo non significa che è dal punto di vista professionale attaccabile. Ma sono uomini che hai portato fino a questo momento allo stremo delle proprie forze. Il Napoli non sa arrivare ad Hojlund e non arriva mai in area di rigore, c'è un problema strutturale! Con la struttura fisica che c'è uno pensava di arrivarci spesso, ma invece non ci arriva mai".