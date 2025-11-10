Trevisani: “2º anno è già troppo per Conte! Fa 9-1-1, titolari stanchi e chi gioca 5’ si sente umiliato”
Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, ha analizzato la situazione del Napoli e del suo tecnico: "Antonio Conte è un grande allenatore, ma in generale non mi piace la comunicazione in quel modo. Ma so che con quella comunicazione a livello di avversari, di arbitri, di giocatori, ha fatto succedere dei miracoli, ma sempre a determinate condizioni: cioè la Champions League da un lato e la sua avventura dall'altro. Lo Scudetto con l'Inter lo ha vinto con la Champions League in cui si è eliminato al girone, e le imprese con Chelsea, Napoli e Juventus le ha fatte senza proprio la competizione.
Quando c'è la competizione va chiaramente in difficoltà. Gli allenatori hanno una logica evoluzione nella loro carriera, quella di Conte però è passata da 'andiamo, combattiamo e facciamo casino' al 'aspettiamo e proviamo a vincere 1-0 che siamo più forti noi'. Ma il Napoli è obbligato a giocare questa minestra di 9-1-1 che fa tutte le domeniche o si può provare a giocare a calcio con i giocatori che ha il Napoli? Secondo me si può giocare a calcio con i giocatori che ha il Napoli, si può fare un sistema di gioco diverso e non si deve per forza stare a ruminare. Perché, per esempio, il Napoli non può fare il 4-2-31 e mettersi a giocare a pallone? È una cosa così brutta?
Il primo Conte quello arrembante lo preferivo molto di più al Conte che amministra, perché oggi il Napoli prova a stare in nove giocatori sotto palla, a non prendere gol e a vincere 1-0. E a non coinvolgere gli altri. Solo che mentre magari Simeone e Raspadori erano gente che gioca quattro minuti e ti sorridono e ti danno il fritto, magari Lucca, Lang, Neres, non hanno voglia di giocare cinque minuti tutte le partite e si sentono magari umiliati all'entrare all'84esimo o comunque non reagiscono bene. E quando Conte parla di cose che non vanno io penso che parli esattamente di questo. Però se vedi che Politano ha giocato tutte le partite ed è stanco, Di Lorenzo ha giocato tuttissime le partite ed è stanchissimo, e non fai mai riposare nessuno e non dai mai una chance alle seconde linee... Poi quando quelli si fanno male, chi ti viene a dare una mano se non hai lavorato tu per metterli dentro al cantiere? Quindi il Napoli ha dei grossi problemi, ma può qualificarsi in Champions ed è a due punti dalla vetta del campionato. Detto che nel complesso della sua carriera, per Conte già il secondo anno è l'antipasto della fine, il terzo anno praticamente mai sentito se non alla Juventus".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
