Trevisani: “2º anno è già troppo per Conte! Fa 9-1-1, titolari stanchi e chi gioca 5’ si sente umiliato”

vedi letture

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, ha analizzato la situazione del Napoli e del suo tecnico: "Antonio Conte è un grande allenatore, ma in generale non mi piace la comunicazione in quel modo. Ma so che con quella comunicazione a livello di avversari, di arbitri, di giocatori, ha fatto succedere dei miracoli, ma sempre a determinate condizioni: cioè la Champions League da un lato e la sua avventura dall'altro. Lo Scudetto con l'Inter lo ha vinto con la Champions League in cui si è eliminato al girone, e le imprese con Chelsea, Napoli e Juventus le ha fatte senza proprio la competizione.

Quando c'è la competizione va chiaramente in difficoltà. Gli allenatori hanno una logica evoluzione nella loro carriera, quella di Conte però è passata da 'andiamo, combattiamo e facciamo casino' al 'aspettiamo e proviamo a vincere 1-0 che siamo più forti noi'. Ma il Napoli è obbligato a giocare questa minestra di 9-1-1 che fa tutte le domeniche o si può provare a giocare a calcio con i giocatori che ha il Napoli? Secondo me si può giocare a calcio con i giocatori che ha il Napoli, si può fare un sistema di gioco diverso e non si deve per forza stare a ruminare. Perché, per esempio, il Napoli non può fare il 4-2-31 e mettersi a giocare a pallone? È una cosa così brutta?

Il primo Conte quello arrembante lo preferivo molto di più al Conte che amministra, perché oggi il Napoli prova a stare in nove giocatori sotto palla, a non prendere gol e a vincere 1-0. E a non coinvolgere gli altri. Solo che mentre magari Simeone e Raspadori erano gente che gioca quattro minuti e ti sorridono e ti danno il fritto, magari Lucca, Lang, Neres, non hanno voglia di giocare cinque minuti tutte le partite e si sentono magari umiliati all'entrare all'84esimo o comunque non reagiscono bene. E quando Conte parla di cose che non vanno io penso che parli esattamente di questo. Però se vedi che Politano ha giocato tutte le partite ed è stanco, Di Lorenzo ha giocato tuttissime le partite ed è stanchissimo, e non fai mai riposare nessuno e non dai mai una chance alle seconde linee... Poi quando quelli si fanno male, chi ti viene a dare una mano se non hai lavorato tu per metterli dentro al cantiere? Quindi il Napoli ha dei grossi problemi, ma può qualificarsi in Champions ed è a due punti dalla vetta del campionato. Detto che nel complesso della sua carriera, per Conte già il secondo anno è l'antipasto della fine, il terzo anno praticamente mai sentito se non alla Juventus".