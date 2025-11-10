Brambati: "Conte parla di alchimia: c'è chi vuole solo giocare e se ne frega degli altri"

Massimo Brambati, ex calciatore e agente Fifa, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Conte ha detto certe cose dopo la gara col Bologna perché non è preoccupato da ieri, ma da più tempo. E’ venuto fuori ieri ma è una cosa che matura da lontano. I giocatori, anche quelli che hanno contribuito alla conquista dello scudetto, non hanno più la fame dell'anno scorso. Conte parlato di alchimia, ma la mischierei anche con l’empatia dei nuovi. Conte vorrebbe qualcosa nel gruppo che non vede, e si è dato anche una colpa, dicendo che forse non ha fatto un buon lavoro. Se si parla di ‘orticello’ è perché, evidentemente, c’è chi pensa solo a giocare e, quando non lo fa, se ne frega degli altri. I ‘vecchi’ sono coloro che dovrebbero dare l'esempio e remare, non remano più alla stessa andatura dell'anno scorso, anche in allenamento, quando mangiavano l’erba.

Lo scorso anno si vinceva pure in maniera ‘sporca’, quando si scendeva anche sul terreno della lotta, anche questo tipo di atteggiamento non si sta vedendo più, e non solo la domenica. Lo scorso anno la squadra granitica era tale anche perché chi non giocava faceva gruppo, come ad esempio facevano Raspadori e Simeone. Per me Conte ha fatto bene a dire certe cose e dietro ci sarà qualcosa che va oltre lo shock per la forma con cui sono state dette. Sentir parlare di ‘accompagnare il morto’ è qualcosa che fa abbastanza clamore. Siamo a novembre, a due punti dalla vetta e c'è tutto il tempo per rimettersi in carreggiata, ma se qualcuno non si raddrizza, diventa difficile: io ho interpretato così le sue dichiarazioni e anche la tempistica delle stesse, proprio perché c’è ancora tempo per rimediare. Ci sono alcuni calciatori sopravvalutati sia dal punto di vista economico ma anche tecnico, evidentemente non più all’altezza di una squadra che deve almeno lottare per lo scudetto. Per Lucca, l’ho detto subito, non avrei mai speso 35 milioni. Poi è anche vero che il Napoli non ha mai avuto un calciatore fondamentale come Lukaku. Togliete Lautaro all’Inter e vediamo che conseguenza avrebbe la squadra, che è comunque appena 2 punti in più del Napoli. Da tempo dico che c'è qualcosa che non funziona nel Napoli. Conte non ammette la sconfitta, se ci sono calciatori che non si sono legati al suo spirito è chiaro che si fa fatica. Ieri a Bologna mi sono stupito nel non vedere nemmeno mezzo giocatore del Napoli tirare in porta per impegnare un portiere di 17 anni”.