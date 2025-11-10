Bucciantini: "Attacchi, arbitri, cuore, ormai Conte non parla mai delle partite!"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini per commentare le dure dichiarazioni di Antonio Conte dopo la sconfitta del suo Napoli contro il Bologna. Queste le sue parole: "Ci sono degli argomenti che vengono poi sovrastati dalle bare, dai trapianti di cuore... da tutto questo ricovero ospedaliero insomma. Perché quello di Neres e Lang è un tema, quando sono entrati una sgasata l'hanno data. Ma a parte questo, ci sono altre curiosità che non riesci a soddisfare perché la comunicazione diventa sempre grossa, totalizzante, superiore, non riesci mai a fermarti ai fatti di partita.

Lo dissi l'ultima volta: prima dell'ultima partita di Champions, si è parlato dell'arbitraggio di una partita di Serie A. Non va bene. Bisogna parlare un po' più di calcio, farlo parlare un po' più di calcio. La squadra Campione d'Italia deve parlare di calcio. Non si riesce mai ad afferrare una partita perché c'è sempre un altrove prima e dopo... La società è chiamata a ricomporre. Capita a squadre che hanno vinto di avere un reflusso. Altre big stanno andando male, ma il Napoli è lì e l’espressione è di Conte. Per parlare d’altro rispetto alle gare è andato oltre. Ha detto che il Napoli lì dà fastidio, ma a chi? Volevano che ammazzassimo il campionato, ma chi l’ha detto? È andato oltre, ha fatto diventare tutto molto pesante".