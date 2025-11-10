Ultim'ora Colloquio ADL-Manna, Sky: confronto interno a Roma, ma era già programmato

Non dovrebbe esserci nessun confronto diretto tra Antonio Conte e la società nella giornata di oggi. Com'è emerso nelle ultime ore, l'allenatore azzurro sfrutterà questi giorni di pausa per tornare a casa sua, a Torino, e soltanto dopo rientrerà a Castel Volturno. Tuttavia, stando a quanto riferito da Sky Sport, è in programma un confronto tra i vertici societari. L'emittente satellitare fa sapere che Aurelio De Laurentiis avrà un colloquio con il direttore sportivo Giovanni Manna per analizzare il momento attuale.

Manna è attualmente a Roma per un colloquio diretto con il presidente. Sky specifica che questo meeting era già programmato, ma l'urgenza è aumentata esponenzialmente a seguito del pesante k.o. subito. Conte si trova invece a Torino, in attesa di sviluppi. Queste ore serviranno per "calmare gli animi e trovare il tempo e modo giusto per riflettere dopo una sconfitta pesante", come sottolineato dall'inviato dell'emittente Massimo Ugolini.