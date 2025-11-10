Jacobelli a Conte: "Inelegante il riferimento al 10° posto. Ora andrebbe fatta una cosa..."

Il giornalista Xavier Jacobelli, intervenuto ai microfoni di OttoChannel nel corso de 'Il Salotto Azzurro', ha commentato le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli dopo la sconfitta con il Bologna: "Una settimana fa Conte affermava che il Napoli desse fastidio e non si capiva a chi desse fastidio, considerato all’epoca il Napoli era in testa al campionato. Oggi invece c’è stata una virata di 180 gradi, si parla d’altro: si parla di una squadra che non ha evidentemente compreso quale sia la situazione difficile ad oggi. E ho trovato quantomeno inelegante il riferimento al decimo posto susseguente alla stagione dello scudetto spallettiano.

Io credo che in questo momento la prima cosa che si debba fare sia un chiarimento interno e soprattutto abbiamo bisogno di chiarezza noi che ascoltiamo le parole di Conte. Non si è capito bene a chi si riferisse all’interno del gruppo, non si è capito perché abbia detto quelle cose. Ora è vero che di questi discorsi si debba parlare nel chiuso di Castel Volturno, ma è altrettanto evidente che quando dici queste cose in conferenza stampa è preoccupante, soprattutto quando dice che la squadra non lo segue. E stiamo parlando della squadra Campione d’Italia…”.