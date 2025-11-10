Dazn, Iori: "Conte sta trovando più difficoltà del previsto. I due leader sono out..."

vedi letture

Alessandro Iori, giornalista DAZN, nel corso del podcast ‘Tutti in the Box’ ha commentato il momento difficile del Napoli: "Io credo che Conte stia trovando più difficoltà di quelle che pensava, nel ridisegnare la squadra secondo caratteristiche un po’ più internazionali e un po’ più competitive rispetto alla scorsa stagione. I due leader tecnici li ha persi per infortunio, Lukaku ad agosto e De Bruyne con il rigore contro l’Inter, ed erano i giocatori che per pedigree, personalità, esperienza, avrebbero dovuto dargli una mano nel guidare una squadra molto rinnovata e non semplice da adattare.

Non semplice da adattare perché De Bruyne è un pezzo che non sta esattamente bene nella tradizione contiana, ma a cui dovevi trovare una collocazione. Però quanti dicevano che il Napoli sarebbe tornato a posto con l’infortunio di De Bruyne? La risposta è che il Napoli non segna da tre partite consecutive. Mi sembra che i difetti ora siano emersi tutti e che continuino a emergere anche con uomini di riferimento anche della scorsa stagione. Il Napoli infatti prende gol con Rrahmani e Buongiorno in campo, non riesce a costruire con Lobotka, non riescono gli inserimenti di McTominay… Si è inceppato qualcosa nel meccanismo".