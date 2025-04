Giuliani: "Conte, perché minare l'ambiente proprio ora? Una sceneggiata..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista: “Questa Inter è troppo forte per fermarsi tre volte di fila, lasciamo stare i gufi o che altro. Il Toro è una squadra insidiosa e il Napoli farebbe bene a preoccuparsi della gara del Maradona, non hanno più pressioni e da tifoso mi fa un po’ paura affrontare una squadra così libera. Di certo la Roma sarà un’avversaria estremamente complicata per questa Inter, anche perché è in corsa Champions e a San Siro ha un’ottima tradizione. Ho visto il Napoli a Monza e ho visto una squadra quasi schiacciata dalle motivazioni. Questo deve essere un tema.

Parole di Conte? Le ho trovate incredibile, è stata una sceneggiata contiana. Gli dobbiamo un campionato straordinario, ma non capisco perché minare un momento simile come questo del rush finale. Lamentarsi delle strutture, degli infortuni o che altro mi sembra fuori luogo. C’è stato un complotto degli agronomi contro Conte? Perché quando Spalletti stravinceva lo Scudetto non ci furono mica tutti questi stop fisici. McTominay? Ad oggi è il centrocampista numero uno in Serie A. È un giocatore che voleva andare via da Manchester e al Napoli sta trovando una dimensione da vero top player. Non capisco chi ancora abbia il coraggio di criticarlo. Pare che chiunque acquisti il Napoli debba essere per forzo lo scarto di un’altra squadra, ma non è così”.