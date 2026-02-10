Como, Smolcic a Mediaset: "Sarà dura anche se hanno infortuni. Ma siamo venuti qui per lottare per la finale"

Como, Smolcic a Mediaset: "Sarà dura anche se hanno infortuni. Ma siamo venuti qui per lottare per la finale"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:47Le Interviste
di Antonio Noto

Ivan Smolic, difensore del Como, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Le sue parole: "Il coach è il top, anche tatticamente è forte. Prepariamo ogni partita come dice lui, anche stasera. Sarà dura anche se hanno gli infortuni. Siamo venuti qui per lottare per la finale".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.