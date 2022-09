Giuntoli: “C’era un accordo Fabian-Navas col PSG per risolvere due problemi reciproci”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, nel corso dell’intervista a Kiss Kiss Napoli ha parlato anche di Keylor Navas, portiere a lungo accostato al Napoli:

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, nel corso dell’intervista a Kiss Kiss Napoli ha parlato anche di Keylor Navas, portiere a lungo accostato al Napoli: "In primavera avevamo 4 giocatori in scadenza, ovvero Koulibaly, Ounas, Fabian Ruiz e Meret. Siamo arrivati ad un punto dove o rinnovavano o dovevano essere ceduti. Avendo un buonissimo rapporto con il Psg che cercava un giocatore come Fabian Ruiz, abbiamo fatto una sorta di accordo di problemi reciproci. Volevamo affiancare Navas a Meret ma quando abbiamo capito che non era possibile farlo perchè c'era un disguido tra di loro, abbiamo avuto fortuna e siamo stati bravi a vendere Fabian Ruiz".