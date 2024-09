Giuntoli non vede la Juve per lo Scudetto: "Inter e Napoli tra le favorite"

Per Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, le favorite per lo scudetto sono altre, non la squadra bianconera, nonostante il mercato importante e i tanti investimenti. "È presto per dirlo, Inter e Napoli sono le favorite". Queste le sue parole al Corriere della Sera, intervista in cui ha parlato anche di Osimhen.

Due i fattori, individuati dal dirigente toscano: la squadra più lunga ce l'ha l'Inter di Simone Inzaghi, mentre in casa Napoli è da premiare il connubio tra un mercato ambizioso e l'arrivo di Antonio Conte in panchina. E la Juve? "Abbiamo cambiato tanto, non sappiamo ancora cosa possiamo fare siamo alla scoperta di noi stessi e c'è la curiosità di capire".