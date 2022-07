Giuntoli su Fabian: "Vuole valutare le opportunità di mercato, noi faremo di tutto per tenerlo”

Conferenza stampa in casa Napoli del ds, Cristiano Giuntoli, dove ha parlato anche di Fabian Ruiz:

Conferenza stampa in casa Napoli del ds, Cristiano Giuntoli, dove ha parlato anche di Fabian Ruiz: "Stiamo parlando con il suo entourage un paio di volte a settimana, in maniera molto serena. Il ragazzo è sereno, vuole valutare le opportunità di mercato e noi con lui stiamo valutando il da farsi. E' un calciatore a cui teniamo e anche lui vogliamo tenerlo in tutti i modi. Per i calciatori in scadenza la volontà del diretto interessato è molto importante".