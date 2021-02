Giuntoli via? Paganini: "Si sta muovendo già per l'estate, pensate a Zaccagni..."

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non credo che De Laurentiis faccia una rivoluzione a stagione in corso, sarebbe un autogol e lui è una persona intelligente. Giuntoli via? In prospettiva può pensare ad un ricambio sia in panchina che nel ruolo di direttore sportivo, ma se avverrà ciò sarà a fine stagione. A me dispiacerebbe perché Giuntoli si sta muovendo già per il mercato estivo del Napoli, ad esempio mettendo le mani su Zaccagni".