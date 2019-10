Godin-Sensi ko, l'allarme di Conte: "Dovrò ruotare e coinvolgere altri, molti le hanno giocate tutte"

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match perso contro la Juventus anche degli infortuni e della necessità di ruotare la rosa: "Godin? Un leggero affaticamento lo lamentava, ma è stata una sostituzione. Ha dimostrato grande personalità e ha giocato un buon match. Il nostro obiettivo sarà, nei prossimi 25 giorni in cui giocheremo ancora 7 partite, cercare di coinvolgere più giocatori della rosa, perché fin qui non ho potuto farlo. Sensi e Barella, per esempio, le hanno giocate praticamente tutte".

L'infortunio di Sensi? "Affaticamento all'adduttore, farà degli accertamenti. E ripeto: lui, Barella, Skriniar, Brozovic e De Vrij hanno fatto quasi tute le partite, sei e mezzo o sette. Il discorso è sempre quello: coinvolgere tutta la rosa per fare un po' di turnover"