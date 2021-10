Gol Mbappé non in fuorigioco, Pieri spiega: "La scivolata di Garcia è considerata giocata"

Sta facendo discutere il gol realizzato da Kylian Mbappé che ha regalato la Nations League alla Francia, che ha battuto per 2-1 a San Siro la Spagna. La posizione dell'attaccante francese è oltre l'ultimo difendente al momento del passaggio di Theo Hernandez, ma l'ex arbitro Tiziano Pieri, ai microfoni della Rai, ha spiegato perché la rete è stata giustamente convalidata: “Sembrava a tutti un fuorigioco piuttosto netto, ma Eric Garcia, andando in scivolata, rimette in gioco Mbappé che quindi torna ad essere in gioco. Toccando il pallone, quella di Garcia viene considerata una giocata”.

Así ha sido el polémico gol de Mbappe. ¿Hubo fuera de juego? 🤷‍️



#NationsLeague pic.twitter.com/TR3s5WpcJW — Diario AS (@diarioas) October 10, 2021