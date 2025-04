Gordon: "Non mi sorprende l'impatto di McTominay in Serie A, a Napoli si trova una meraviglia"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto lo scrittore sportivo Mark Gordon: "Scott McTominay? Non sorprende che l’impatto dello scozzese in Serie A sia così forte poiché il modo di giocare e di stare in campo dei giocatori scozzesi è molto simile a quello che viene praticato in Serie A. Dopo di che, il percorso di Scott a Napoli è legato molto anche al percorso della squadra in questa stagione che ha giocato ad alti livelli e che è stata influenzata dall’addio di Kvaratskhelia. Infine, l’impatto di McTominay è tanto e tale anche perchè lui si trova una meraviglia a Napoli. Ho visto dai social media che a Napoli sono molto entusiasti delle figure degli scozzesi che giocano in squadra, ovvero Gilmour e McTominay.

Lotta scudetto in Serie A? Le sensazioni sono estremamente positive per quanto riguarda le ultime quattro partite del Napoli. Le squadre in Serie A si difendono molto quando affrontano gli azzurri. Ci tengo a sottolineare ancora una volta l’impatto di Scott McTominay nei match del Napoli in cui per ben 7 volte ha siglato il gol di apertura che poi ha regalato la vittoria agli azzurri. Le ultime due gare sono state decise dall’apporto dello scozzese in campo e ci sono sensazioni molto positive anche in vista delle prossime gare in cui McTominay potrà dare ancora una volta il suo contributo.

Bill Gilmour? È un giocatore che può crescere tanto nel tempo. In questa stagione purtroppo non ha avuto molto minutaggio. Laddove dovesse avere delle occasioni di essere in campo per più tempo e di acquisire minutaggio nelle prossime stagioni, avrà l’occasione per implementare le sue qualità poichè ha margini di crescita e di miglioramento importanti. È un giocatore importante quanto Scott McTominay".