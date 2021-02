Gravina boccia l'idea di Agnelli: "Assolutamente contrario alla Superlega"

"No alla Superlega. Mancini ci porterà al Mondiale". Queste le parole di Gabriele Gravina a La Gazzetta dello Sport che le riporta in edicola stamani. Il presidente Figc: "Assolutamente contrario alla Superlega. Il radicamento e la territorialità del nostro mondo devono essere salvaguardati. Super Champions? Sia un fattore di sviluppo per tutti e allontani definitivamente lo spettro della Superlega. Serie A a 18? Riforma sia qualitativa, non quantitativa.

Mancini? Abbiamo un rapporto bellissimo, ci confrontiamo spesso e lo faremo anche in tempi brevi. Se avesse una proposta da un club non potremmo mai essere concorrenziali e ci confronteremmo, ma ha un contratto fino al 31 dicembre 2022 e ci porterà al Mondiale. Lavoriamo affinché rimanga anche dopo, mi sorprenderebbe se interrompesse".