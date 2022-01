Gravina si tiene stretto Mancini: "Il suo futuro non dipende dalla qualificazione Mondiale"

La sua dirigenza inizia con il tonfo della Nazionale di Ventura. Teme che una nuova esclusione dal Mondiale possa metterla in discussione? E' questa una delle domande poste al presidente federale Gabriele Gravina nell'intervista al Corriere dello Sport: "Neanche per sogno. Se tutto dipendesse dai risultati, la vittoria agli Europei varrebbe quanto un bonus di quattro anni. Ma non tiro io i calci di rigore. Il sistema che ho trovato non aveva prospettive. Oggi siamo nel cuore di un rinnovamento che non si fermerà, a prescindere dai risultati. Certo, mi dispiacerebbe non centrare il risultato, ma non sono preoccupato per me. Vado avanti".

Però il rischio di restare fuori non è basso. Se l’Italia esce, Mancini lascia? Questo lo valuteremo insieme, ma il percorso avviato con Roberto non è legato a un singolo risultato. C’è un progetto che ha già dato risposte importanti, in termini di entusiasmo e rilancio dell’immagine della Nazionale", chiosa Gravina sul futuro del ct.