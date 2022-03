Gravina sulla Superlega: “Se diventasse realtà, Juventus fuori dalla Serie A”

“Se il progetto Superlega diventasse realtà, Juventus fuori dalla Serie A”. Questo il pensiero del Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina

“Se il progetto Superlega diventasse realtà, Juventus fuori dalla Serie A”. Questo il pensiero del Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, che ai microfoni di Repubblica parla della questione ancora aperta della Superlega, ipotesi che in Italia riguarda la Juventus: "Quel contratto è un'ipotesi progettuale. Se diventasse realtà, la Juventus sarebbe fuori dal campionato italiano. La Superlega è la risposta sbagliata a un'esigenza reale. Anche l'Italia deve ragionare su come migliorare la qualità del campionato e renderlo più appetibile per i mercati in espansione".