Graziani a sorpresa: "Nel Napoli gioca il calciatore più forte d'Europa"

Ciccio Graziani, allenatore ed ex campione del mondo, è intervenuto a 'Microfono Aperto', programma in onda su Radio Sportiva: "So che non tutti saranno d'accordo con me, ma nel suo ruolo Stanislav Lobotka, insieme a Modric, è il calciatore più forte d'Europa. Ma forse non solo d'Europa, ma di tutto il mondo. Lobotka è un calciatore davvero spettacolare".