Graziani: "Al mio amico Ancelotti brillavano gli occhi per il Napoli, poi è cambiato tutto..."

Francesco Graziani, ex campione del mondo e amico di Carlo Ancelotti, ha parlato proprio dell'ormai ex allenatore azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Due episodi mi lasciano perplesso: l'abbraccio corale della squadra ad Ancelotti a Gattuso e la vittoria contro il Genk. I risultati non danno ragione a Carlo e questo bisogna riconoscerlo. Probabilmente un altro allenatore, dopo la sconfitta in casa contro il Bologna, sarebbe stato esonerato. Con Ancelotti hanno provato ad avere più pazienza. Francamente il 4-0 contro il Genk mi aveva fatto pensare ad un prosieguo dell'avventura di Carlo al Napoli".

EMOZIONE ANCELOTTI - "Gli ho mandato un messaggio, ma ancora non mi ha risposto. Io l'ho visto a Dimaro, siamo amici, e mi sembrava un Ancelotti che ci credeva tanto, gli brillavano gli occhi quando parlava della sua squadra, aveva creduto davvero di potersela giocare con la Juventus. Il suo cruccio vero e proprio credo sia quello di non essere riuscito a convincere il presidente a prendere James Rodriguez".