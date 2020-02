Graziani: "Bisognava concretizzare di più. Ora c'è da vincere al Camp Nou"

L'ex calciatore del Torino Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al pari contro il Barcellona e sui rinnovi di Mertens e Callejon: "Il Napoli avrebbe dovuto concretizzare un po’ di più in casa perché fare gol e risultato a Barcellona non è facile. Adesso dovrà andare lì a vincere. Al Camp Nou il Barcellona è tremendo. Ha delle tipologie di gioco che mettono in difficoltà chiunque. Però è anche vero che se il Napoli dovesse giocare un’altra partita del genere, potrebbe fargli del male, perché lasciano molti spazi indietro e lo abbiamo visto anche ieri.

"Spero che il Napoli rinnovi il contratto a Callejon e Mertens perché sono due risorse importanti per tutta la squadra".