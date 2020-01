Graziani: "Con questi tifosi tutto è più facile. Svolta? Una rondine non fa primavera..."

L'ex calciatore Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di quanto accaduto nella sfida contro la Lazio: "L’apporto del pubblico, durante le partite, è importante, tutto diventa più semplice, più facile. Il risultato ottenuto dal Napoli, contro la Lazio, è importante. La squadra non si è disunita, ha retto bene il campo durante tutta la partita, contro la squadra più in forma del momento. C’è stata anche in pizzico di fortuna".

SVOLTA - "Una rondine non fa primavera, quindi bisogna aspettare per verificare se c’è stata la scintilla”.