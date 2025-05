Graziani critico su De Bruyne: “Mai stato un fuoriclasse. E da noi deve difendere"

Ciccio Graziani ha parlato nel corso di Si gonfia la rete su Tele A di Kevin De Bruyne, ormai sempre più vicino al Napoli: “De Bruyne fuoriclasse? Io tutto questo fuoriclasse non l’ho mai visto. E’ stato importante, ma in una squadra importante e con compagni importanti. Ritmi lenti Serie A? Devi immaginarlo con un certo gioco, con noi devi fare la fase difensiva. Quelli liberi non fanno per il calcio italiano, qui migliorano tatticamente e nei particolari. Noi siamo fortissimi sull’aspetto tattico. Per me è uno di quei calciatori che potrebbe creare un problema perché deve giocare nella metà campo in avanti”.