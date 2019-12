Graziani: "Dispiace sentir parlare di esonero per Ancelotti, credo ci sia stato un accordo..."

Ciccio Graziani, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, pronto a commentare la fine dell'avventura di Ancelotti al Napoli: "Ancelotti? Principalmente è stato allontanato per i risultati negativi. Anche per un grande allenatore come Carlo il piatto piangeva, anche per lui c'è stata la regola che senza risultati non conta quello che ha fatto ma quello che fai. Tutta quella confusione ha generato il pensiero che era giusto lasciarsi in un certo modo. Non credo all'esonero, penso si siano trovati d'accordo in una certa maniera. Dispiace sentir parlare di esonero per Ancelotti, anche se qualche volta succede l'incidente di percorso".