Graziani duro: "Fonseca ha portato depressione, la gestione di Leao può costargli la panchina"

L'ex attaccante e campione del mondo Francesco Graziani ha parlato del Milan ai microfoni di Sport Mediaset, partendo da una valutazione su Fonseca: "Quello che ha portato fino a oggi questo allenatore: poco gioco, pochissimo solo a sprazzi in qualche momento, e una forte depressione dentro questa squadra. Perché la gestione Leao è una gestione importante. Guardate che la gestione Leao gli può costare la panchina a Fonseca, lui non se ne rende conto. Mi sembra che qui ci sia un accanimento: si diceva che Leao non rientra e non dà una mano in fase difensiva, è superficiale ed è abulico.

Ragazzi, io vedo giocare Okafor e fa le stesse cose che fa Leao, non rientra eh, non dà una mano in mezzo al campo. o dietro. A quel punto lì insisto di nuovo su Leao. C'è l'impressione che questi ragazzi non siano assolutamente squadra: c'è una scollatura: l'impressione è che siano un gruppo di ragazzi che si sono trovati lì per caso. Il Milan non ha gioco".