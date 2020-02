Graziani: "Il Var sarà il futuro, ma urge trasparenza. Gli arbitri spieghino le decisioni"

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto l'ex calciatore Ciccio Graziani in merito alle polemiche sul Var: "Il Var sarà il futuro, anche se manca ancora la cultura calcistica. Bisogna dare maggiore trasparenza, magari col tempo ci arriveremo. Io sarei per far spiegare agli arbitri le decisioni prese in campo. L'errore fa parte del gioco, oggi è molto difficile dirigere una gara, dovremmo essere più consapevoli del fatto che gli sbagli si fanno. L'idea chiamata dalla panchina potrebbe starci".