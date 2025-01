Graziani: "Lasciate parlare chi non dà meriti al Napoli, molti sono invidiosi!"

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lascia parlare la gente che non dà meriti al Napoli, Conte deve andare per la sua strada. Non deve pensare alla gente invidiosa, ai disfattisti. Oggi il Napoli è primo in classifica, se fossi Conte li lascerei parlare. Non gli do considerazione minimamente. Il Napoli ha una rosa risicata, ma ha una competizione sola, mentre l’Inter ha ancora tre competizioni da affrontare. Avere una rosa più competitiva non vuol dire che vai a centrare gli obiettivi che ti sei prefissato.

Con l’addio di Kvaratskhelia il Napoli s’è un po’ indebolito perché Ngonge non è Kvaratskhelia. Però giocando una sola competizione in quel ruolo ti può tornare utile anche Spinazzola. Il Napoli non deve preoccuparsi della rosa, perchè il vantaggio di non giocare le coppe compensa quest’aspetto. Gli scontri diretti, tipo quello di sabato, valgono doppio, però a volte le gare più facili diventano le più difficili e viceversa. Oggi possiamo pensare che il Napoli ed i tifosi del Napoli possono coltivare il sogno di vincere il campionato italiano. Oggi la squadra più forte della Serie A è il Napoli”.