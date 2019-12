Graziani: "Napoli maggiore delusione dell'anno! Sarri? Doveva fare lo scienziato, invece..."

Ciccio Graziani, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva per fare un punto sul campionato, giunto a due giornate dal giro di boa, a cominciare dalle due delusioni della stagione: "Milan e Napoli sopra tutte, ma ci metto anche Fiorentina e Sampdoria, due squadre che non sono abituate a lottare per la salvezza. Sarri? I risultati sono in linea, sono le avversarie ad aver fatto meglio rispetto alle passate stagioni. Ciò che rimprovero ai bianconeri è di aver preso un allenatore che sembrava dovesse fare lo scienziato per poi fare fatica in ogni gara".