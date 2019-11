Graziani: "Oggi comandano i calciatori, se si sono schierati vuol dire che il ritiro era punitivo"

Francesco Graziani nel 1982 visse il silenzio stampa dell'Italia al Mondiale, poi vinto, per cui di situazioni di caos ne sa qualcosa. L'ex attaccante ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ancelotti aveva detto chiaramente di non essere d'accordo con il ritiro in quanto, sebbene i risultati latitassero, la squadra non stava facendo male. Oggi, rispetto ad altri tempi, il mondo è cambiato. Oggi i calciatori hanno un potere che noi ai nostri tempi non avevamo. Se una squadra intera dice in coro di non andare in ritiro perché si sente in punizione, se la squadra non l'ha presa bene, evidentemente si trattava di un ritiro punitivo. Ai nostri tempi se non andavi in ritiro non prendevi soldi, oggi invece comandano i calciatori".