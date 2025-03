Graziani: "Per il prossimo anno serviranno quattro giocatori di livello"

vedi letture

“A Venezia il Napoli sorpasserà l’Inter”. Ciccio Graziani è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni con la previsione sul prossimo turno di campionato.

“E’ un bellissimo finale di stagione, forse l’Atalanta può avere dei rimpianti per qualche pareggio di troppo, come del resto anche il Napoli che ha perso punti importanti ed è stato anche sconfitto a Como, ma è un percorso in cui ogni tanto c’è qualche ostacolo, l’importante è mantenere viva la classifica e restare in corsa. La logica farebbe pensare nel prossimo turno ad un sorpasso del Napoli sull’Inter, che invece potrebbe anche pareggiare con i bergamaschi.

Billing e Gilmour ora sono entrati nelle rotazioni, forse si potevano vedere un po’ prima, evidentemente Antonio non li riteneva ancora pronti. Gilmour è un giocatore molto duttile, ora fa anche il vice Anguissa e con il doppio play ha dato un’alternativa molto valida al Napoli, un vantaggio senza dubbio, così come vedere un Raspadori ritrovato che funziona benissimo in coppia con Lukaku. Credo che Conte insisterà ancora su loro due e quando poi rientrerà Neres sarà importantissimo avere altre frecce al proprio arco.

Il futuro? Per partire alla pari con le altre e fare un grande cammino in Champions, il Napoli dovrà prendere almeno quattro giocatori di livello, servono investimenti forti anche in prospettiva di crescita societaria, con la creazione di un centro sportivo e la crescita del settore giovanile. Certo, se Conte vince al primo anno, con una squadra non al completo e dopo un decimo posto dello scorso anno, compie un vero miracolo”.