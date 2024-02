Graziani: "Perché Osimhen chiede di uscire e con la Nigeria invece mai? Io non lo tolgo!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex giocatore ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato dei problemi difensivi del Napoli

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex giocatore ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato dei problemi difensivi del Napoli e non solo: "Non si può fare quella lettura difensiva così sbagliata. E' una traiettoria così lineare... non esiste prendere quel gol al 96'! Juan Jesus non si sa dove guarda ad un certo punto, ma c'è un solo avversario. Calzona dice è un problema mentale, speriamo lavori in questo senso oltre che sulla tattica altrimenti si perde tempo. Natan? Non ha mai fatto grossi svarioni difensivi. Non l'ho mai visto da 9, ma neanche da 4 o fare questi svarioni che hanno fatto gli altri. Per me è un buon giocatore.

Politano? Ha calciato come si fa a calcetto, tirandi di punta per prendere in contropiede il portiere, ma l'ha presa con l'esterno. Però parlerei pure di Osimhen, in Coppa d'Africa le ha giocate tutte, è tornato dopo, ha avuto anche una gara per riprendersi col Genoa. A me non devono mai chiedere di uscire! Perché in Coppa d'Africa non ha mai chiesto di uscire? Perché qui chiede di uscire al 70'-80'? Non decide lui fino a quando giocare, devi dare il massimo! Crampi? Allora cambiasse mestiere. Nelle difficoltà, pure se sei stanco, resti in campo. Pure se me lo chiede, io lo lascio in campo. Dico resta, pure se devi stare fermo!".