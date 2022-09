Graziani: “Tra Bremer e Kim l’affare l’ha fatto il Napoli. Raspadori scommessa vinta"

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, l'ex attaccante della Nazionale Ciccio Graziani ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti e del mercato fatto in estate

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, l'ex attaccante della Nazionale Ciccio Graziani ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti e del mercato fatto in estate: “Tra Bremer e Kim, l’affare lo hanno fatto i campani. In questo momento gli azzurri hanno capitalizzato molto con le spese e con le prestazioni. Kvaratskhelia vale già 40 milioni, e Raspadori è stata una scommessa vinta per loro: ha tecnica, velocità e intuito, può fare benissimo il trequartista. Ero perplesso sulla partenza di Fabian Ruiz per Ndombele che non conosciamo bene, avevo delle perplessità tra chi è andato via e chi è arrivato, ma questa squadra mi sta smentendo e sono felicissimo per tutto l’ambiente napoletano".