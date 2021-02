Gregucci: “Assenza di Osimhen decisiva, il Napoli è ancora in corsa in campionato”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Angelo Gregucci, ex giocatore ed attuale allenatore.“C’è ancora il campionato che vede la squadra ancora protagonista, bisogna sempre contestualizzare un po' il tutto. Non dimentichiamo che l'acquisto di punta della squadra partenopea praticamente è stato pochissimo a disposizione praticamente e ha contribuito molto poco. Quindi bisogna veramente ricompattare un po' la situazione e arrivare alla fine della stagione non avendo poi grandi rimpianti. Questo è un anno particolare per quanto riguarda il calcio e le difficoltà sono dietro l'angolo. Un allenatore deve avere un piano B e a volte anche un piano c. Io non sono l'avvocato di Gattuso e la qualificazione alla finale l’ha meritata l’Atalanta e per quello che è stato anche lo sviluppo e la partita di ieri i bergamaschi raggiungono la Juventus in finale con merito".