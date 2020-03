Gregucci in disaccordo con Pelé: "Maradona è il calcio! Messi schiacciato dalle sue gesta"

Angelo Adamo Gregucci, ex calciatore italiano, è intervenuto durante Maracana su TMW Radio, soffermandosi sui più grandi del calcio: “Pelè è l’unico che non ho potuto vedere da vicino. Per me il calcio si chiama Diego Armando Maradona. È scappato da Barcellona e ha fatto carriera a Napoli con una squadra che, all’inizio, non era di prima fascia. Ha creato un entusiasmo incredibile in città e ha portato giocatori di buon livello a diventare top giocatori. La partita al mondiale con l’Inghilterra e le coppe vinte a Napoli sono l’emblema della sua mitologia e della sua letteratura. Maradona era il più grande di tutti per il carisma e l’empatia che riusciva a creare. L’Argentina del ‘90 che è arrivata in finale del Mondiale non era una squadra fortissima. In Inghilterra-Argentina, invece c’erano anche interessi politici. Maradona decise che quella partita l’avrebbe vinta lui e che di quella partita se ne sarebbe parlato per cento anni. In nessun evento sportivo, nessuno si è preso le responsabilità di Maradona. Messi è schiacciato dal numero 10 dell’Argentina e non riesce a compiere le gesta di Diego. Nonostante tutto tra Ronaldo e Messi scelgo il secondo”.