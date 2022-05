Guardiola, parole al miele per Ancelotti: "Sue squadre ne rispecchiano la personalità"

"Mi congratulo con Carlo per la vittoria in campionato, mi ero già congratulato la settimana scorsa".





Pep Guardiola non nasconde l'ammirazione per Carlo Ancelotti, che affronterà stasera nella semifinale di ritorno di Champions League. Queste le parole del tecnico del Manchester City nella conferenza stampa della vigilia: "Mi congratulo con Carlo per la vittoria in campionato, mi ero già congratulato la settimana scorsa.

Ammiro il suo percorso da giocatore e da allenatore, fa questo mestiere da tantissimi anni e ha allenato in tutti i migliori campionati, squadre fantastiche e ha sempre ottenuto grandi risultati con un ottimo lavoro. Ho avuto la fortuna di conoscerlo qualche anno fa; ogni volta che sei insieme a lui ti accorgi di quanto sia tranquillo e capace di gestire le sue emozioni. Le sue squadre rispecchiano la sua personalità".