Guerini: "Lukaku fa un lavoro straordinario, i gol arriveranno"

Vincenzo Guerini, dirigente ed allenatore, è intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv: “Lukaku? Dobbiamo ammettere che Conte gli chiede tantissimo, molto spesso l’abbiamo visto da solo a combattere contro le difese avversarie. L’ha voluto a Napoli fortemente, bisogna fidarsi di Antonio, ma Lukaku fa un lavoro straordinario, i suoi gol arriveranno. Calafiori è la sorpresa, forse nessuno si aspettava la sua esplosione, Buongiorno si era già messo in mostra a Torino, mi sembra un ragazzo molto intelligente, con la testa sulle spalle, il giocatore ideale per Conte: tatticamente fortissimo, può solo migliorare, è destinato ad una grande carriera.

Lo scudetto? Sarà un “triello” con l’Inter e l’Atalanta, bisognerà vedere verso marzo-aprile, non avendo le coppe europee Conte potrà programmare l’unico impegno settimanale. In ogni caso entrare in Champions per il Napoli sarebbe comunque un grande traguardo, dopo il decimo posto dell’anno scorso”.