Guido Clemente di San Luca, appello per Mertens: "Spalletti chiami Ciro e convinca ADL"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha lanciato un appello per Dries Mertens: "Quando nel 2018 salì in cielo e guidato da forza divina schiacciò con prepotenza il pallone nella porta degli strisciati, tutti ci sentimmo portati da lui nel paradiso del pallone. Felici gioimmo prima del dovuto, certi che ormai, a meno di misfatti, saremmo tornati a vincere…

Poi ovviamente il misfatto si compì… Eppure quell’alzata in cielo per raccogliere la potenza degli dei e metterla al servizio del popolo azzurro resterà per sempre… Kalidou uno di noi in eterno, qualunque cosa accada: perché poteva diventare non colorato, e ha detto no… Chi si ostina a non voler capire, riducendo tutto a mera esigenza finanziaria, non riuscirà mai a venire a capo della natura del popolo azzurro…

Mister, ti è rimasta una sola chance per riconciliarti con questo popolo: se, stando a quello che hai dichiarato, è questo che stai cercando, adoperati affinché almeno Mertens rimanga… È l’ultima speranza per evitare che la nostra anima si dissolva del tutto… Chiama Ciro e poi chiedi a De Laurentiis di accordarsi con lui… in fondo, rispetto alle cifre che si sentono, è veramente questione di poco… Se non lo farai, se continuerai in questa evidente ambiguità, sarà chiaro a tutti che è tua la scelta di recidere ogni filo che ci fa restare attaccati alla passione… e non potrai che assumerti la relativa responsabilità.